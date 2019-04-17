Колишній орендар кінотеатру «Київ» подав позов до столичної влади



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ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» подало позов до КМДА на початку квітня

15 квітня після визначення переможця конкурсу на оренду будівлі кінотеатру «Київ» її останній орендар приміщення ТОВ «КЦ «Кінотеатр «Київ» оголосив про судовий позов, поданий проти Київської міської держадміністрації.

У зверненні заявляють, що Департамент комунальної власності завадив переважному праву ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» продовжити договір оренди, а також не повідомив орендаря про намір його не продовжувати (хоча в КМДА заявляли, що орендарів попереджували). Зазначають, що перший вчинок КМДА суперечить закону, а другий мав автоматично продовжити договір з чинним орендарем.

Як повідомляє Хмарочос, позов до Господарського суду Києва керівництво КЦ подало ще на початку квітня. П’ятого квітня судом ухвалено постанову про перше, підготовче, засідання шостого травня, стверджують позовники.

Конкурс на оренду кінотеатру товариство визнає поза регламентом. ТОВ «КЦ «Кінотеатр Київ» не подавало заявку на участь у конкурсі на оренду приміщення кінотеатру. Переможцем стало ТОВ «Сінема-Центр», яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

Чинній адміністрації кінотеатру місто відмовилося подовжувати оренду на початку року. У КМДА вважають, що орендар має платити ринкову ціну – не менш як 700 тисяч гривень на місяць. Керівництво кінотеатру заявляло, що готове платити близько 300 тисяч гривень орендної ставки.

«Однак ми платимо лише за комунальні послуги 450 тисяч гривень на місяць. Тому сума, яку хоче за цю будівлю КМДА, є для нас непідйомною», – повідомляла директорка кінотеатру Ірина Шинкаренко.

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Умови нового конкурсу на оренду кінотеатру були озвучені на засіданні Постійної комісії Київради з питань власності 19 березня.

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