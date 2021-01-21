Чиновник часів Януковича і покровитель Московського патріархату ввійшли до наглядової ради академії Ківалова

У січні 2021 року Національний університет «Одеська юридична академія» звернувся до МОН з листом, де були пропозиції щодо персонального складу наглядової ради

До складу наглядової ради Національного університету «Одеська юридична академія» увійшов колишній заступник голови президентської адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов. Про це йдеться в наказі №31, виданому Міністерством освіти і науки 11 січня 2021, підтвердили в пресслужбі МОН у відповідь на запит Liga.Life.

Також, крім Портнова, до складу ради увійшли покровитель Московського патріархату в Україні, мільярдер Вадим Новинський і другий президент України Леонід Кучма.

У міністерстві нагадали, що керівництво університетів формує склад наглядової ради, згідно з частиною першою статті 37 Закону України «Про вищу освіту».

«У січні 2021 року Національний університет «Одеська юридична академія» звернувся до Міністерства освіти і науки України з листом, яким вніс пропозицію щодо персонального складу наглядової ради Національного університету «Одеська юридична академія», ‒ повідомили в МОН.

До відома, Сергій Ківалов є президентом Національного університету «Одеська юридична академія». Він також очолював Центральну виборчу комісію України в 2004 році. Масові фальсифікації на президентських виборах 2004 року, в тому числі активне використання «каруселей» і адмінресурсу, привели до масових протестів, які переросли в Помаранчеву революцію. Верховний Суд України від 3 грудня 2004 року визнав результати другого туру виборів недійсними, а 8 грудня Верховна Рада затвердила новий склад ЦВК, під керівництвом якого було проведено повторне голосування.

У березні 2015 року Генеральна прокуратура України відновила слідчі дії стосовно Сергія Ківалова в рамках кримінального провадження, розпочатого 21 листопада 2014 року. Далі були інші кримінальні справи. Однак жодне з кримінальних справ, які були порушені проти Ківалова, так і не було доведено до кінця, незважаючи на досить велику доказову базу.

У 2011-2014 роках Андрій Портнов займав посаду заступника голови Адміністрації президента України. З 2005 по 2010 рік був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

Правоохоронці перевіряли Портнова на причетність до ключових кримінальних справах проти Януковича і його оточення, в тому числі до розстрілів учасників Революції Переваги в 2014 році і висновку держкоштів за межі України.

У березні 2018 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу за статтею «державна зрада», в рамках якого Портнова перевіряли на причетність до сприяння анексії Криму Росією.

Через рік Андрій Портнов виграв судові позови до СБУ і інформагентства «Укрінформ», а також до партії «Блок Петра Порошенко» за поширення інформації про те, що його підозрюють в державній зраді. Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ та «Укрінформ» спростувати цю інформацію, так як повідомлення про підозру Портнову не вручали, отже, процесуального статусу підозрюваного у нього немає. Київський апеляційний суд зобов'язав БПП зробити аналогічне спростування.

У 2019 студенти Київського університету імені Шевченка домоглися від керівництва вузу скасувати наказ про працевлаштування Портнова на посаду професора кафедри конституційного права.