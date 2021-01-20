Коли столичні школярі повернуться за парти? Кличко назвав дату

Столична влада наполягала, щоб під час локдауну навчання молодших класів було очним

Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання в київських школах

Столична влада налаштована відновити навчання в усіх школах міста з 25 січня. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Він нагадав, що неодноразово звертався до уряду щодо відновлення навчання у молодшій школі, щоб учні могли повернутися за парти.

«Це поліпшить і процес навчання учнів молодших класів, і дозволить їх батькам працювати. Враховуючи, що суворий карантин завершується в кінці цього тижня, уряд має ухвалити рішення, як далі вчитимуться школярі. Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста, – підкреслив мер. – До звичного навчального процесу повернеться початкова школа - з першого по четвертий клас. І мають повернутися за парти учні старших, особливо випускних, класів. Аби належно підготуватися до атестації, ЗНО та вступної кампанії в вищі учбові заклади».

Кличко зазначив, що механізм змін навчального процесу у столиці відпрацьований. І в разі необхідності, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання, коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів.

«Міська влада, як і до оголошення локдауну, відповідально ставиться до карантинних обмежень. І буде ухвалювати рішення про припинення навчання в окремих класах та школах, виходячи із ситуації із захворюваністю. Тобто керівництво закладів закриватиме на карантин окремі школи або класи», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що столичні садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантин зачинений один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 39 груп у 36 садках. Наповненість дітей у дитячих садочках Києва – понад 40%.