Директору столичного підприємства оголошено підозру через смерть робітника

На території одного з заводів у Києві загинув уродженець Хмельниччини

19 січня за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору приватного товариства у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Трагічний випадок стався 14 лютого 2020 року на вул. Набережно-Луговій у Києві під час виконання вантажно–розвантажувальних робіт на території одного з заводів.

До виконання вказаних робіт керівник фірми залучив 38-річного заробітчанина, уродженця Хмельницької області. Останній у ході їх виконання вийшов із навантажувача та став під кареткою підіймального механізму з вилочним захватом навантажувача, яка раптово почала неконтрольований рух вниз, придавивши його. В результаті отриманих травм чоловік загинув на місці.

За результатами розслідування директору товариства, який відповідно до посадових обов’язків несе безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людини).

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, 13 січня на вул. Вишгородській, 44-А в Оболонському районі столиці на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту, під яким загинув чоловік. Як виявилося, під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю було завалено піском монтажника.