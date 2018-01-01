Чиновник-еколог встановив таксу «200 грн за кожне зрізане дерево» і отримав 5 років з конфіскацією

Суд конфіскував усе майно посадовця, який отримува хабарі через бардачок старих жигулів

Жовтневий районний суд Дніпропетровська визнав винним заступника начальника з відходами відділу екологічного контролю земельних ресурсів Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області Олексія Баканова за ч. 3 ст. 368 КК України і присудив 5 років в’язниці. Про це свідчить вирок суду від 30 січня. Еколог обвинувачується у



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Суд конфіскував усе майно посадовця, який отримува хабарі через бардачок старих жигулів

Жовтневий районний суд Дніпропетровська визнав винним заступника начальника з відходами відділу екологічного контролю земельних ресурсів Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області Олексія Баканова за ч. 3 ст. 368 КК України і присудив 5 років в’язниці.

Про це свідчить вирок суду від 30 січня.

Еколог обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди на суму 68 тис. грн. Кошти від отримував від підприємця, який виявив бажання валити непридатні дерева на території Лобойківської сільської ради Дніпропетровської області з метою подальшого продажу їх на дрова. При цьому Баканов виставив вимогу: платити йому по 200 грн за кожне зрізане дерево.

Крім цього, посадовець екоінспекції був включений до складу комісії з обстеження зелених насаджень Лобойківської сільської ради. Після огляду дерев він мав скріпити підписом відповідний документ. Загалом, протягом січня-березня 2016 року комісія нарахувала 340 акацій в аварійному стані й дозволила їх валити.

Передача хабаря екологу Баканову відбувалася у два етапи. Спочатку він одержав від підприємця 2 тис. грн, а потім – 66 тис. грн. Гроші, за вказівкою посадовця, бізнесмен клав до бардачка неробочого автомобіля ВАЗ еколога, який стояв біля адмінбудівлі Держекоінспекції в області.

Обвинувачений Баканов в судовому засіданні свою вину не визнав. За його версією, підприємець приходив до нього за консультацією щодо валки дерев. Через якийсь час вони знову пересіклися на вулиці, і в ході розмови, еколог розповів про свій неробочий автомобіль. На що той зазначив, що має знайомого спеціаліста, який зможе відремонтувати машину.

Згодом підприємець за своєю ініціативою привіз комісійні акти обстеження лісу до Державної екологічно інспекції на підпис обвинуваченому. Ці акти вже були підписані всіма членами комісії, а тому обвинувачений їх також підписав. При цьому, Баканов запевнив, що грошей він ні у кого не вимагав за цей підпис. Того ж дня бізнесмен привіз екологу відреставровані «шарові» до поломаної машини. Посадовець попросив покласти «шарові» в бардачок його автомобіля ВАЗ.

Під час розгляду справи суд допитав ряд свідків, котрі спростували покази обвинуваченого. Крім цього, сторона захисту не надала достатньо доказів організації провокації злочину з боку правоохоронних органів.

Також судовим вироком Олексія Баканова позбавлено права обіймати в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади строком на три роки з конфіскацією усього майна у власність держави.

Еколог має 30 діб з дня проголошення вироку, щоб оскаржити його в Апеляційному суді Дніпропетровської області.