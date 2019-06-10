На Львівщині на весіллі отруїлися 20 людей



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В обласну інфекційну лікарню госпіталізовані 18 осіб, в тому числі одна дитина

У Львівській області 20 людей отруїлися у ресторані «Червона Рута».

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на дані управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Зазначається, що постраждалі були гостями на весіллі 8 червня в ресторані «Червона Рута» (вул. Хуторівка, 26, Сихівський район).

«9 червня о 17:45 до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів із симптомами: висока температура, понос, блювота. На весіллі було близько ста осіб. Станом на 9.00 10 червня за допомогою звернулось 20 осіб, з них 1 дитина, 2009 року народження», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в обласну інфекційну лікарню госпіталізовані 18 осіб, в тому числі одна дитина.

«Стан пацієнтів середньої тяжкості. Їм надають комплекс лікувально-діагностичних заходів, відповідно до клінічних протоколів МОЗ України», - зазначили у міськраді.

Раніше повідомлялося, що у 30 дітей, котрі відпочивали у літньому таборі в селі Репужинці Заставнівського району на Буковині, проявилися симптоми отруєння.