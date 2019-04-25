Чистий четвер буде по-літньому теплий: прогноз погоди на 25 квітня



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У Києві у четвер втримається сонячна погода, а повітря прогріється до +20+23

25 квітня у Чистий четвер в Україні буде тепла та сонячна погода, лише у кількох областях можливі незначні опади у вигляді дощу.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Чистий Четвер буде в Україні сонячним та по-літньому теплим. Окремі дощики можуть капнути в західних областях. Ніч ще очікується холоднуватою, +4+11 градусів, а ось протягом дня температура повітря досягне +20+26 градусів. На узбережжях українських морів холодне море освіжатиме повітря до +16+19 градусів. На Правобережжі вітер буде поривчастим, до сильного». - зазначила вона.

У Києві у четвер втримається сонячна погода, а повітря прогріється до +20+23.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують невелику хмарність. У західних областях можливий короткочасний дощ. В інших регіонах опадів не передбачається. Вітер в більшості регіонів переважно південно-східний 5-10 м/сек. У західних областях пориви сягатимуть 15-18 м/с.

На Заході країни вдень очікують +20 +22, вночі прохолодно +6 +9. У центральних і північних регіонах вдень термометри покажуть +21 +23, а вночі +7 +7.

На Півдні України вдень очікують +21 +23, вночі температура опуститься до +5 +7. У східних областях країни вдень температура триматиметься на позначці +21 +23, вночі +5 +6.

В Карпатах вдень +8 +13, вночі - +3 +8. На узбережжі морів вдень +14 +19.

У Києві завтра, 25 квітня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/сек. Температура повітря вдень +21 + 23. Вночі опуститься до +3 +8.

Нагадаємо, що народні синоптики вважають, що на Пасху в Україні буде доволі тепла погода, незначні дощі пройдуть на заході та півночі країни. А вже на 7 день після Великодня в країну прийде нова хвиля похолодання, яка втримається всього кілька днів.