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    Член Партії свободи Австрії потрапив у скандал, але відмовився йти в відставку

    Причиною скандалу навколо Ландбауера став пісенник 1997 року
    Удо Ландбауер, який представляє Партію свободи Австрії, відкинув заклик президента Австрії Александра ван дер Беллена зняти свою кандидатуру у рамках виборів до Нижньої Австрії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.   Причиною цього заклику стало те, що Ландбауер в 1997 році перебував на посаді заступника очільника
    • Сьогодні, 20:59
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    Удо Ландбауер, який представляє Партію свободи Австрії, потрапив у скандал
    Удо Ландбауер, який представляє Партію свободи Австрії, потрапив у скандал

    Причиною скандалу навколо Ландбауера став пісенник 1997 року

    Удо Ландбауер, який представляє Партію свободи Австрії, відкинув заклик президента Австрії Александра ван дер Беллена зняти свою кандидатуру у рамках виборів до Нижньої Австрії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.  

    Причиною цього заклику стало те, що Ландбауер в 1997 році перебував на посаді заступника очільника братства, яке випустило пісенник, в якому в тому числі містилися алюзії на знищення євреїв.

    На сьогоднішній момент офіційна влада Австрії проводить розслідування. 

    У рамках регіональних виборів в Нижній Австрії Австрійська народна партія набрала майже 50% голосів, а очільниця місцевого осередку вже заявила про готовність сформувати місцевий уряд на основі коаліції із Партією свободи Австрії, яка набрала приблизно 15% голосів. При цьому члени Партії свободи заявили про те, що не мають наміру залучати Удо Ландбауера до регіонального уряду. 

    партії скандал розслідування
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