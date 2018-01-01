Член Партії свободи Австрії потрапив у скандал, але відмовився йти в відставку

Причиною скандалу навколо Ландбауера став пісенник 1997 року

Удо Ландбауер, який представляє Партію свободи Австрії, відкинув заклик президента Австрії Александра ван дер Беллена зняти свою кандидатуру у рамках виборів до Нижньої Австрії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Причиною цього заклику стало те, що Ландбауер в 1997 році перебував на посаді заступника очільника



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Удо Ландбауер, який представляє Партію свободи Австрії, потрапив у скандал

Причиною скандалу навколо Ландбауера став пісенник 1997 року

Удо Ландбауер, який представляє Партію свободи Австрії, відкинув заклик президента Австрії Александра ван дер Беллена зняти свою кандидатуру у рамках виборів до Нижньої Австрії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною цього заклику стало те, що Ландбауер в 1997 році перебував на посаді заступника очільника братства, яке випустило пісенник, в якому в тому числі містилися алюзії на знищення євреїв.

На сьогоднішній момент офіційна влада Австрії проводить розслідування.

У рамках регіональних виборів в Нижній Австрії Австрійська народна партія набрала майже 50% голосів, а очільниця місцевого осередку вже заявила про готовність сформувати місцевий уряд на основі коаліції із Партією свободи Австрії, яка набрала приблизно 15% голосів. При цьому члени Партії свободи заявили про те, що не мають наміру залучати Удо Ландбауера до регіонального уряду.