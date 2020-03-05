Члени ЦВК обговорили з керівництвом Facebook протидію дезінформації



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Представники ЦВК та Facebook домовилися оозширити канали комунікації та посилити боротьбу з дезінформацією Фото: cvk.gov.ua

Учасники зустрічі обговорили питаннях розміщення політичної реклами у Facebook, передусім, щодо інструментів та механізму визначення її прозорості

У Центральній виборчій комісії 4 березня відбулася робоча зустріч секретаря ЦВК Олени Гатаулліної з керівником Facebook з питань публічної політики в регіоні Європи, Близького Сходу і Африки Анікою Гайзель.

Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Під час спілкування сторони обговорили актуальні питання реалізації публічних політик та правил Facebook в Україні, зокрема, щодо виборів та протидії дезінформації.

В контексті зустрічі Гатаулліна зазначила, що нинішній склад Комісії з перших днів діяльності взяв курс на модернізацію своєї роботи.

«У цьому напрямі одними із найважливіших заходів вбачаємо розширення каналів комунікації із всіма субʼєктами виборчого процесу та посилення боротьби з дезінформацією. Відтак, Комісія зацікавлена у співпраці з Facebook, інструментом, який має суттєво допомогти під час реалізації зазначеного», — наголосила секретар ЦВК.

Аніка Гайзель та Катерина Крук також поінформували про досвід роботи щодо забезпечення у соціальній мережі доброчесності виборчого процесу, зокрема, й в Україні.

«При цьому детально розкрили механізм боротьби з дезінформацією, викриття фейкових акаунтів тощо. Так, тільки торік фахівцям Facebook у співпраці з нашими правоохоронними органами вдалося виявити і припинити діяльність трьох мереж, робота яких була спрямована як проти національної безпеки загалом, так і на перешкоджання чесним та демократичним виборам зокрема», — додається у повідомленні.

Окремо учасники зустрічі зупинилися на питаннях розміщення політичної реклами у Facebook, передусім, щодо інструментів та механізму визначення її прозорості.

«В цьому контексті, на жаль, законодавчо не врегульоване використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів для розміщення агітаційних матеріалів в Інтернеті. Тож, як зауважила Олена Гатаулліна, для можливого розвʼязання означеної проблеми у майбутньому є сенс налагодити тісний діалог між ЦВК, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Facebook», — йдеться у повідомленні.

«Наприкінці заходу сторони домовилися поглиблювати партнерську співпрацю. Окрім іншого, — організувати низку тренінгів для членів ЦВК та працівників Секретаріату Комісії з метою оволодіння додатковими інструментами та можливостями мережі Facebook, а також опанування навичками проведення комунікаційних кампаній, зокрема, й щодо просвіти виборців», — резюмували у пресслужбі ЦВК.