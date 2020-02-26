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    Facebook забороняє рекламу ліків і засобів від коронавірусу

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    У соцмережі, зокрема,&nbsp;будуть заборонені дописи, в яких йдеться про брак товарів для захисту від Covid-19, оскільки вони викликають у користувачів паніку - Facebook забороняє рекламу ліків і засобів від коронавірусу
    У соцмережі, зокрема, будуть заборонені дописи, в яких йдеться про брак товарів для захисту від Covid-19, оскільки вони викликають у користувачів паніку

    Компанія видалятиме неправдиві повідомлення про коронавірус

    Соціальна мережа Facebook посилює правила щодо публікації реклами товарів, які розповсюджують на тлі спалаху коронавірусу. Зокрема заборонені оголошення, в яких обіцяють вилікувати від Covid-19.

    Про це заявив речник компанії Facebook у коментарі виданню Business Insider.

    «Нещодавно ми впровадили політику, яка забороняє рекламу, що стосується коронавірусу і створює відчуття терміновості, наприклад, заявляє про обмежену поставку або гарантує лікування чи профілактику. У нас також є політика для marketplace, яка забороняє подібну поведінку» - розповів представник компанії.

    Речник Facebook також повідомив, що компанія видалятиме неправдиві повідомлення про коронавірус.

    Крім того, будуть заборонені дописи, в яких йдеться про брак товарів для захисту від Covid-19, оскільки вони викликають у користувачів паніку.

    Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

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    технології Facebook соціальні мережі реклама дезінформація коронавірус
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