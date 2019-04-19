Членство України в НАТО значно посилить дієвість воєнної розвідки



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Українські розвідники наголошують, що рух до Європейського Союзу і НАТО для України є надзвичайно важливим

Членство нашої держави в НАТО значно посилить дієвість воєнної розвідки України. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Українські розвідники наголошують, що рух до Європейського Союзу і НАТО для України є надзвичайно важливим. Таке переконання співробітники ГУР МО України висловили під час зустрічі з радником з парламентських питань Офісу зв’язків НАТО в Україні.

Полковник у відставці Ендрю Катберт розповів про сучасні тенденції розвитку Північноатлантичного альянсу та про реалізацію програми НАТО «Партнерство заради миру».

Під час розмови представники воєнної розвідки України зазначили, що після входження нашої держави до найпотужнішої безпекової організації світу рівень співпраці ГУР МО України з розвідувальними органами країн Альянсу набуде зовсім іншого якісного стану. А сьогодні українські воїни вже виконують дуже важливе завдання для НАТО.

Вони не просто боронять суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави, а фактично захищають східний фланг НАТО від російської агресії.

Нагадаємо, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.