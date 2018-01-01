Чого очікувати українцям від погоди до кінця тижня (карта)
- Сьогодні, 10:34
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З 17 січня в Україні потеплішає і побільшає снігу
Цього тижня – 15-21 січня - погода в Україні буде строкатою і нестійкою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозами, 15 січня невеликий сніжок в Україні «може пролітати практично скрізь, де йому заманеться». «Проте ось на Запоріжжі, в Донецькій області та навколо Дніпра-міста сніг може вальнути сильніший. Такий, як в кіно», - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
Діденко каже, що 16 січня очікується така ж морозна погода.
«А ось з 17 січня температура поповзе вгору, відчутно потепліє, але побільшає снігу, мокрого снігу та сильного вітру. Словом, тиждень буде строкатим, нестійким», - зазначила вона.
Синоптик додала, що Водохреще буде теплим, але вологим та вітряним.
«У Києві поки морозно, з 17 січня у столиці потепліє», - повідомила вона.