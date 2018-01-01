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    Чого очікувати українцям від погоди до кінця тижня (карта)

    З 17 січня в Україні потеплішає і побільшає снігу
    Цього тижня – 15-21 січня - погода в Україні буде строкатою і нестійкою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозами, 15 січня невеликий сніжок в Україні «може пролітати практично скрізь, де йому заманеться». «Проте ось на Запоріжжі, в Донецькій області та навколо Дніпра-міста сніг може вальнути сильніший.
    • Сьогодні, 10:34
    • Розсилка

    З 17 січня в Україні потеплішає і побільшає снігу

    Цього тижня – 15-21 січня - погода в Україні буде строкатою і нестійкою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    За її прогнозами, 15 січня невеликий сніжок в Україні «може пролітати практично скрізь, де йому заманеться». «Проте ось на Запоріжжі, в Донецькій області та навколо Дніпра-міста сніг може вальнути сильніший. Такий, як в кіно», - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

    Діденко каже, що 16 січня очікується така ж морозна погода.


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    Синоптична карта

    «А ось з 17 січня температура поповзе вгору, відчутно потепліє, але побільшає снігу, мокрого снігу та сильного вітру. Словом, тиждень буде строкатим, нестійким», - зазначила вона.

    Синоптик додала, що Водохреще буде теплим, але вологим та вітряним.

    «У Києві поки морозно, з 17 січня у столиці потепліє», - повідомила вона.

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