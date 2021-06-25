Чоловік з Сомалі зарізав трьох та поранив шістьох людей у Німеччині

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Ввечері 25 червня у місті Вюрцбург (Баварія, ФРН) троє людей загинули і шість постраждали

Поліцейські затримали нападника. Ним виявився 24-річний чоловік з Сомалі

Троє людей загинули і шість постраждали у місті Вюрцбург (Баварія, ФРН). Це сталося ввечері у п'ятницю, 25 червня 2021 року, передає німецький таблоїд Bild.

Поліцейські затримали підозрюваного.

За інформацією видання, ним є 24-річний чоловік з африканської країни Сомалі.

Його вдалося зупинити після пострілу в ногу.

Як стверджують очевидці, під час нападу на людей він вигукував гасло «Аллаху акбар!».

Нападник був босим й озброєним довгим ножем. Він кинувся на перехожих й людей, які були на літній терасі кав'ярні.

Слід зауважити, що ті, хто були поруч, не розгубилися. Близько 20 людей відразу побігли за вбивцею й почали закидувати його металевими стільцями.

Ножові терористичні атаки ісламістів останніми роками не є рідкістю в Європі та Ізраїлі. Нерідко вони трапляються після п'ятничної молитви мусульман.

Як вже передавав «Главком», з метою запобігання тероризму німецьке МВС просило уряд дозволити йому перехоплювати вміст чатів у популярних месенджерах.

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