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    У світі

    У столиці Сомалі стався потужний вибух – десятки загиблих

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    Загинули щонайменше 30 людей, але кількість загиблих може зрости - У столиці Сомалі стався потужний вибух – десятки загиблих
    Загинули щонайменше 30 людей, але кількість загиблих може зрости
    Фото Associated Press/ Farah Abdi Warsame

    Точне число загиблих наразі невідоме

    У столиці Сомалі Могадішо вранці стався вибух на людному контрольно-пропускному пункті. Бомба була закладена в автомобілі, повідомляє агентство Associated Press.

    За словами представника уряду, загинули щонайменше 30 людей, але кількість загиблих може зрости, адже кількість поранених перевищує 60, серед них є діти.

    В той же час член парламенту Сомалі Абдиризак Мухаммед заявляє про понад 90 загиблих, серед 17 поліцейських, 73 цивільних та четверо іноземців.

    Наразі відповідальності за вибух на себе не взяла жодна організація.

    Нагадаємо, у США прогримів вибух на авіаційному заводі: 15 постраждалих.

    Читайте також: Обмін полоненими: суд Одеси відпустив 11 підозрюваних в тероризмі.

    Як повідомлялося, збройна сутичка у Буркіна-Фасо призвела до сотні загиблих.

    вибух тероризм Сомалі
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