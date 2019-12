У столиці Сомалі стався потужний вибух – десятки загиблих

Точне число загиблих наразі невідоме

У столиці Сомалі Могадішо вранці стався вибух на людному контрольно-пропускному пункті. Бомба була закладена в автомобілі, повідомляє агентство Associated Press.

За словами представника уряду, загинули щонайменше 30 людей, але кількість загиблих може зрости, адже кількість поранених перевищує 60, серед них є діти.

В той же час член парламенту Сомалі Абдиризак Мухаммед заявляє про понад 90 загиблих, серед 17 поліцейських, 73 цивільних та четверо іноземців.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79