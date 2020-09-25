У Парижі біля колишньої редакції Charlie Hebdo невідомий напав із ножем на перехожих



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Поліція очепила район нападу, парижан просять уникати його

Двоє з чотирьох поранених перебувають у важкому стані.

У Парижі зловмисник, озброєний ножем, поранив чотирьох людей холодною зброєю біля колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo. Про це з посиланням на поліцію повідомляють французькі ЗМІ, серед яких AFP та BFMTV.

Зазначається, що напад стався вранці в 11 окрузі Парижу, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

За останньою інформацією, двоє з чотирьох поранених – у важкому стані. Нападник та ймовірно його спільник втекли з місця подій, проте одного з підозрюваних поліція затримала поблизу Бастилії, його одяг був у крові.

У поліції не відкидають, що до нападу причетні двоє людей, розшукові заходи тривають.



За інформацією видання, людей поранили мачете. Мотиви нападу поки незрозумілі.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

ЗМІ інформують, що поліція очепила район нападу, парижан просять уникати його. П'ять шкіл у кварталі поруч з місцем нападу закрили на вхід та вихід.

Також повідомляється, що у кварталі виявили підозрілий пакунок.

До відома, Charlie Hebdo, який серед іншого публікував карикатури на іслам і пророка Мухаммеда, був об'єктом нападу 7 січня 2015 року, тоді це були озброєні ісламісти. Загинуло 12 осіб, зокрема головний редактор Стефан Шарбоньє. Пізніше поліція встановила особи бойовиків – це брати Саїд і Шериф Куаші, яких убили під час спецоперації поліції 9 січня.

З 2015 року Charlie Hebdo не публікував малюнків із зображенням ісламського пророка Мухаммеда. 2 вересня 2020 року журнал опублікував карикатури, які вже друкували в журналі з 2006-го до 2012 року. Як заявляли терористи, вихід таких малюнків став приводом до нападу на редакцію й убивства художників та журналістів. Спеціальний номер було присвячено відновленню судового процесу над 15 обвинуваченими в пособництві братам Куаші, які скоїли напад на редакцію.