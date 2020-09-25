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    У Парижі біля колишньої редакції Charlie Hebdo невідомий напав із ножем на перехожих

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    Поліція очепила район нападу, парижан просять уникати його - У Парижі біля колишньої редакції Charlie Hebdo невідомий напав із ножем на перехожих
    Поліція очепила район нападу, парижан просять уникати його

    Двоє з чотирьох поранених перебувають у важкому стані.

    У Парижі зловмисник, озброєний ножем, поранив чотирьох людей холодною зброєю біля колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo. Про це з посиланням на поліцію повідомляють французькі ЗМІ, серед яких AFP та BFMTV.

    Зазначається, що напад стався вранці в 11 окрузі Парижу, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

    За останньою інформацією, двоє з чотирьох поранених – у важкому стані. Нападник та ймовірно його спільник втекли з місця подій, проте одного з підозрюваних поліція затримала поблизу Бастилії, його одяг був у крові.

    У поліції не відкидають, що до нападу причетні двоє людей, розшукові заходи тривають.

    За інформацією видання, людей поранили мачете. Мотиви нападу поки незрозумілі. 

    ЗМІ інформують, що поліція очепила район нападу, парижан просять уникати його. П'ять шкіл у кварталі поруч з місцем нападу закрили на вхід та вихід.

    Також повідомляється, що у кварталі виявили підозрілий пакунок.

    До відома, Charlie Hebdo, який серед іншого публікував карикатури на іслам і пророка Мухаммеда, був об'єктом нападу 7 січня 2015 року, тоді це були озброєні ісламісти. Загинуло 12 осіб, зокрема головний редактор Стефан Шарбоньє. Пізніше поліція встановила особи бойовиків – це брати Саїд і Шериф Куаші, яких убили під час спецоперації поліції 9 січня.

    З 2015 року Charlie Hebdo не публікував малюнків із зображенням ісламського пророка Мухаммеда. 2 вересня 2020 року журнал опублікував карикатури, які вже друкували в журналі з 2006-го до 2012 року. Як заявляли терористи, вихід таких малюнків став приводом до нападу на редакцію й убивства художників та журналістів. Спеціальний номер було присвячено відновленню судового процесу над 15 обвинуваченими в пособництві братам Куаші, які скоїли напад на редакцію.

    ЗМІ Франція напад поліція злочинець
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