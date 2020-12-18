У Нігерії з полону ісламістів звільнили сотні школярів

344 звільнених хлопчики перебувають у нормальному стан

Влада Нігерії заявила про звільнення з полону ісламістських бойовиків сотень дітей. Напередодні їх викрали зі школи-інтернату.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Представник губернатора штату Кацина розповів, що 344 звільнених хлопчики перебувають у нормальному стані, найближчим часом їх повернуть додому.

Жодна з викрадених дітей не загинула.

Для північного заходу країни це перший подібний напад, зазначає видання.

Відповідальність за викрадення взяло на себе ісламістське угрупування «Боко Харам», відоме своєю діяльністю в Нігерії. Назва перекладається як «Західна освіта заборонена».

Однак місцева влада заявляє, що за нападом стоять місцеві банди, пов’язані з цією організацією.

Подібні викрадення відбувалися на північному сході Нігерії, де базуються бойовики «Боко Харам». Зокрема, у 2014 році вони викрали близько 300 дівчат.

Займаються ці ісламісти не тільки викраденнями.