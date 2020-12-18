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    У світі

    У Нігерії з полону ісламістів звільнили сотні школярів

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    Бойовики &laquo;Боко Харам&raquo; викрали дітей зі школи-інтернату - У Нігерії з полону ісламістів звільнили сотні школярів
    Бойовики «Боко Харам» викрали дітей зі школи-інтернату

    344 звільнених хлопчики перебувають у нормальному стан

    Влада Нігерії заявила про звільнення з полону ісламістських бойовиків сотень дітей. Напередодні їх викрали зі школи-інтернату.

    Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

    Представник губернатора штату Кацина розповів, що 344 звільнених хлопчики перебувають у нормальному стані, найближчим часом їх повернуть додому.

    Жодна з викрадених дітей не загинула.

    Для північного заходу країни це перший подібний напад, зазначає видання.

    Відповідальність за викрадення взяло на себе ісламістське угрупування «Боко Харам», відоме своєю діяльністю в Нігерії. Назва перекладається як «Західна освіта заборонена».

    Однак місцева влада заявляє, що за нападом стоять місцеві банди, пов’язані з цією організацією.

    Подібні викрадення відбувалися на північному сході Нігерії, де базуються бойовики «Боко Харам». Зокрема, у 2014 році вони викрали близько 300 дівчат.

    Займаються ці ісламісти не тільки викраденнями.

    Теги: місцева влада напад викрадення влада Нігерія звільнення
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