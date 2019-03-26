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    Німецькій спецслужбі хочуть дати право перехоплювати вміст чатів

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    Німецькій спецслужбі хочуть дати право перехоплювати вміст чатів

    МВС Німеччини планує розширити повноваження спецслужб

    Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступило з ініціативою, що Федеральному відомству з охорони конституції ФРН (BfV) необхідно надати повноваження з перехоплення закодованого вмісту чатів і голосових повідомлень в месенджерах.

    Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

    Міністерство пояснює необхідність зміни законодавства тим, що радикальні ісламісти і праві екстремісти використовують месенджери при підготовці терактів.

    Також міністерство внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччина пропонує наділити співробітників BfV правом на проведення онлайн-обшуків, під якими мається на увазі прихований доступ до персональних комп'ютерів, смартфонів і інших аналогічних пристроїв з можливістю читання даних.

    Однак подібні дії можливі лише при наявності підозр на підготовку тяжких злочинів, підкреслили у відомстві.

    Ще одне запропоноване нововведення - можливість для спецслужб в майбутньому зберігати дані неповнолітніх. Зараз німецьке законодавство дозволяє подібну практику лише стосовно підлітків, які досягли 14 років.

    МВС Німеччина
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