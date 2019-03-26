Німецькій спецслужбі хочуть дати право перехоплювати вміст чатів



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МВС Німеччини планує розширити повноваження спецслужб

Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступило з ініціативою, що Федеральному відомству з охорони конституції ФРН (BfV) необхідно надати повноваження з перехоплення закодованого вмісту чатів і голосових повідомлень в месенджерах.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Міністерство пояснює необхідність зміни законодавства тим, що радикальні ісламісти і праві екстремісти використовують месенджери при підготовці терактів.

Також міністерство внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччина пропонує наділити співробітників BfV правом на проведення онлайн-обшуків, під якими мається на увазі прихований доступ до персональних комп'ютерів, смартфонів і інших аналогічних пристроїв з можливістю читання даних.

Однак подібні дії можливі лише при наявності підозр на підготовку тяжких злочинів, підкреслили у відомстві.

Ще одне запропоноване нововведення - можливість для спецслужб в майбутньому зберігати дані неповнолітніх. Зараз німецьке законодавство дозволяє подібну практику лише стосовно підлітків, які досягли 14 років.