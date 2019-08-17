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    Чому українська молодь слухає російський реп? Коментар Мінінформ

    • Розсилка
    Чому українська молодь слухає російський реп? Коментар Мінінформ
    Джерело: МБХ Медіа

    В Росії держава допомагає музикантам «розганяти» відвідуваність композицій в інтернеті

    В українській владі визнали, що серед музичних уподобань української молоді українська молодь лідирують російські виконавці з невисокою художньою цінністю. На думку заступника Міністра інформполітики Дмитра Золотухіна, це відбувається з двох причин: «1) в них є ефективно працююча бізнес-модель, яка дозволяє «розганяти» відвідуваність композицій на онлайн-платформах; 2) комерційні монстри Apple та Google орієнтовані, в першу чергу, на заробляння дурних грошей, яких багато в Росії», - сказав він.

    Єдиною українською піснею, яка змогла пробити цю стіну була тільки «Плакала» гурту Kazka, - каже чиновник, який бачить позитивну роль держави у її просуванні. «Закон створив попит на таку продукцію. Ринок цей попит задовольнив. З моєї точки зору, в успіху Kazka є частина зусиль влади. Для того, щоби повторити такий успіх, необхідно дуже глибоко розумітися на принципах роботи YouTube і мати змогу гнучко і швидко змінювати напрямки інвестування грошей», - каже Золотухін.

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