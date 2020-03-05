Чому Зеленський вигнав Гончарука? Радниця колишнього прем'єра озвучила скандальну причину



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Олексій Гончарук на початку свого прощального виступу у Верховній Раді кілька разів згадав про «Центренерго» Фото: Главком

У Гончарука вважають, що його могли звільнили через ротації в «Центренерго»

Колишня народна депутатка та радниця експрем’єр-міністра України Олексія Гончарука Світлана Заліщук назвала «одну з неофіційних причин» відставки уряду.

Заліщук нагадала у Facebook, що на початку свого прощального виступу прем’єр Гончарук кілька разів згадав про «Центренерго».

«Я так розумію, що останнє рішення прем’єра щодо зміни керівництва цього підприємства – це ще одна з неофіційних причин. Дуже хотілося б помилятися», - написала радниця вже колишнього прем'єра.

На думку Заліщук, попередній уряд «став першим не олігархозалежним Кабінетом Міністрів».

Зазначимо, що під час виступу у сесійній залі 4 березня Гончарук говорив про «Центренерго»:

«У вересні журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад «Центренерго». Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання — і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже ухвалено. Разом із цим — ми змінили менеджмент ще в десятках інших державних компаній, які роками були корупційними годівницями. Незважаючи на статуси і прізвища. Правила однакові для всіх».

26 лютого Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії «Центренерго» і трьох обленерго, які готують до приватизації.

Після цього за позовом одного із членів наглядової ради «Центренерго» суд заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції «Центренерго», зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка.

ЗМІ пов’язують діяльність «Центренерго» і його теперішнього менеджменту з олігархом Ігорем Коломойським.

Повідомлялося, що компанія почала укладати вигідні для групи «Приват» Ігоря Коломойського договори на поставку електроенергії.

Як відомо, 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.