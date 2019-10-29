Основний спонсор виборів Зеленського став одним із найбільших покупців наддешевої енергії «Центренерго» графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виборчу кампанію Зеленського спонсорував Костянтин Зубков, який нині купує задешево електроенергію

Після обрання Зеленського президентом керівником «Центренерго» став Володимир Потапенко, якого Коломойський назвав «зрозумілою йому людиною»

Одним з найбільших покупців електроенергії «Центренерго» по низькій ціні стало ТОВ «Укртрансліт» Костянтина Зубкова, який під час президентських виборів зробив найбільшу пожертву кандидату Володимиру Зеленському. Про це йдеться у статті Василя Мельника у «Бізнес. Цензорі».

Зубков у лютому 2019 року одноразово пожертвував на кампанію Зеленського 1,67 млн грн, що було найбільшим внеском серед фізичних осіб. Раніше він був керівником ТОВ «Промислова комплектація», яке заснували кіпрські офшори «M.L.E.Trading» та «Ellerhall». Вони фігурують у справі щодо виведення коштів з Приватбанку за часів Ігоря Коломойського.

Після обрання Зеленського президентом керівником «Центренерго» став Володимир Потапенко, якого Коломойський назвав «зрозумілою йому людиною».

З впровадженням ринку електроенергії з 1 липня, «Центренерго» почало продавати електроенергію по двостороннім договорам через «Українську енергетичну біржу». Результати цих торгів не публікувались, тому «Бізнес. Цензор» від джерел дізнався, що 84% енергії було продано фірмам з групи «Приват» по цінам значно меншим від тих, по яким держпідприємство могло б продати на відкритому Ринку на добу наперед.

Продаж електроенергії «Центренерго» в липні-вересні 2019 року:

Покупець електроенергії (е/е) Обсяг е/е, млн кВт*г Контроль АТ «Ніковопльський завод Феросплавів» 936,83 Приват, Ігор Коломойський ТОВ «Юнайтед Енерджі» 381,21 Приват, Ігор Коломойський ТОВ «Укртрансліт» 374,91 Приват, Ігор Коломойський ДП «Оператор ринку» 312,23 Держава АТ «Запорізький феросплавний завод» 309,92 Приват, Ігор Коломойський ПАТ НЕК «Укренерго» 35,17 Держава ТОВ «Агро-НВ» 17,52 УЛФ, Олег Бахматюк АТ «Дніпроазот» 10,92 Приват, Ігор Коломойський ПАТ «ЕК «Барвінок» 10,18 Приват, Ігор Коломойський КП «Кривбасводоканал» 6,17 Криворізька міськрада АТ «Покровський ГЗК» 7,73 Приват, Ігор Коломойський ТОВ «Черкасиенергозбут» 5,21 Держава ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» 4,32 Енергопоставка, Нелля Костенко ДП «Енергоринок» 2,74 Держава АТ «Марганецький ГЗК» 2,18 Приват, Ігор Коломойський Всього 2417,24





«Центренерго» продавало електроенергію на біржі лише обраним компаніям, ігноруючи більш дорогі пропозиції незалежних гравців ринку. За інформацією джерел БЦ, всього в липні на УЕБ були пропозиції на купівлю 2,86 млрд кВт*г із середньозваженою ціною 1,75 грн/кВт*г. А продано було 1,33 млрд кВт*г із середньозваженою ціною 1,36 грн/кВт*г.

«Виходить, що через продаж електроенергії за прямими договорами компаніям Коломойського, «Центренерго» за неповних 4 місяці недоотримало 700 млн грн виручки», – підрахувало видання.