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    Чорна п'ятниця: Ryanair розпродає 1 млн квитків зі знижкою

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    В Україні Ryanair представлений вже в чотирьох аеропортах - Чорна п'ятниця: Ryanair розпродає 1 млн квитків зі знижкою
    В Україні Ryanair представлений вже в чотирьох аеропортах

    Розпродаж до чорної п'ятниці в Ryanair охоплює ряд рейсів, які будуть виконуватися в період з січня по березень 2020 року

    Ryanair оголосив про запуск розпродажу 1 млн квитків зі знижкою в рамках чорної п'ятниці.

    Розпродаж триватиме до кінця п'ятниці, 29 листопада. Розмір знижки становить до 25%, і вона діє тільки на тариф та не поширюється на додаткові послуги, які купуються окремо, пише avianews.

    Розпродаж до чорної п'ятниці охоплює ряд рейсів, які будуть виконуватися в період з січня по березень 2020 року.

    Для пошуку дешевих квитків рекомендується використовувати версію сайту Ryanair для Великої Британії, оскільки при виборі дати перельоту система відразу відображає дні польотів і приблизні ціни.

    В Україні Ryanair представлений вже в чотирьох аеропортах: Борисполі, Львові, Одесі та Харкові. У грудні авіакомпанія запустить рейси з Херсона.

    До слова, суд визнав незаконною політику ірландського лоукостера Ryanair щодо стягнення плати за ручну поклажу. Таким було рішення іспанського суду після того, як Ryanair оштрафував пасажирку на 20 євро. 

    літак авіаперевезення Ryanair
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