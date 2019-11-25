Суд ЄС визнав, що Ryanair незаконно стягує плату за ручну поклажу



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У рішенні суду йдеться, що політика Ryanair по ручної поклажі незаконна і її слід прибрати з правил авіакомпанії

Суд визнав незаконною політику ірландського лоукостера Ryanair щодо стягнення плати за ручну поклажу.

Таким було рішення іспанського суду після того, як Ryanair оштрафував пасажирку на 20 євро. Про це пише Ubr.

Пасажирка рейсу Мадрид-Брюссель змушена була заплатити штраф у розмірі 20 євро за те, що її ручна поклажа важила 10 кг і не була оплачена.

За правилами Ryanair, пасажир може безкоштовно взяти на борт тільки невеликий багаж, який поміститься перед сидінням. За додаткову одиницю ручної поклажі стягується плата.

Господарський суд Іспанії ухвалив, що авіаперевізник повинен повернути пасажирці гроші і сплатити відсотки. Адже пасажирка довела, що її ручна поклажа могла поміститися під сидінням.

У рішенні суду йдеться, що політика Ryanair по ручної поклажі незаконна і її слід прибрати з правил авіакомпанії.

У відповідь представники Ryanair заявили, що свою політику змінювати не будуть.

«Ця постанова не вплине на політику Ryanair по багажу — ні в минулому, ні в майбутньому, оскільки це одиничний випадок, коли неправильно трактували нашу комерційну свободу для визначення розміру нашої ручної поклажі», — йдеться в офіційному повідомленні.

Як повідомлялося, Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова.

Нагадаємо, за 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України.

Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоу-кост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.