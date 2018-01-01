Чорновіл розказав, як в останні роки люди почали купувати більше чорної ікри

Екс-нардеп вважає, що люди живуть краще

Політичний експерт, народний депутат ІІІ-VI скликань Тарас Чорновіл розповів, що українці все частіше можуть собі дозволити купити чорну ікру. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsONE. «Абсолютна більшість людей купує собі продукти, на які я можу хіба дивитись і облизуватися, хоч і був чотири скликання народним депутатом. Зріс попит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чорна ікра

Екс-нардеп вважає, що люди живуть краще

Політичний експерт, народний депутат ІІІ-VI скликань Тарас Чорновіл розповів, що українці все частіше можуть собі дозволити купити чорну ікру. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsONE.

«Абсолютна більшість людей купує собі продукти, на які я можу хіба дивитись і облизуватися, хоч і був чотири скликання народним депутатом. Зріс попит на чорну ікру, люди спокійно собі купують, а раніше її навіть не завозили. А тепер люди почали жити краще. Я от дивлюся, що купують люди в супермаркеті біля мого будинку. А я нагадаю, що я живу не в Конча-Заспі чи в Царському Селі, а на Позняках, пролетарський район», – розповів Чорновіл.

Нагадаємо, 9 листопада Чорновіл повідомляв, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вирушила із Києва до Женеви.