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    Чорновіл розказав, як в останні роки люди почали купувати більше чорної ікри

    Екс-нардеп вважає, що люди живуть краще
    Політичний експерт, народний депутат ІІІ-VI скликань Тарас Чорновіл розповів, що українці все частіше можуть собі дозволити купити чорну ікру. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsONE. «Абсолютна більшість людей купує собі продукти, на які я можу хіба дивитись і облизуватися, хоч і був чотири скликання народним депутатом. Зріс попит
    • Сьогодні, 17:41
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    Чорна ікра
    Чорна ікра

    Екс-нардеп вважає, що люди живуть краще

    Політичний експерт, народний депутат ІІІ-VI скликань Тарас Чорновіл розповів, що українці все частіше можуть собі дозволити купити чорну ікру. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsONE.

    «Абсолютна більшість людей купує собі продукти, на які я можу хіба дивитись і облизуватися, хоч і був чотири скликання народним депутатом. Зріс попит на чорну ікру, люди спокійно собі купують, а раніше її навіть не завозили. А тепер люди почали жити краще. Я от дивлюся, що купують люди в супермаркеті біля мого будинку. А я нагадаю, що я живу не в Конча-Заспі чи в Царському Селі, а на Позняках, пролетарський район», – розповів Чорновіл.

    Нагадаємо, 9 листопада Чорновіл повідомляв, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вирушила із Києва до Женеви. 

    продукти українці Україна
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