Чорновол вважає, що треба скликати РНБО через допуск Клюєва до виборів



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Андрій Клюєв

Рішення суду щодо Клюєва загрожує національній безпеці України, підкреслила нардеп Тетяна Чорновол

Народний депутат Тетяна Чорновол закликає президента Володимира Зеленського негайно провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо питання реєстрації кандидатами у народні депутати Андрія Клюєва та інших членів команди Януковича.

Про це Чорновол заявила на брифінгу.

«Я закликаю зараз президента Зеленського скликати РНБО, щоби розглянути, яким чином можна протидіяти цьому та подібним прецедентам, коли вже цілий перелік тих осіб, діячів, корупційних злочинців часів Януковича повертаються в Україну. Ті, які були в бігах, ті, які приховувалися від українського правосуддя, повертаються в Україну за рішенням суддів», - сказала Чорновол, яку цитує Укрінформ.

Зокрема, коментуючи рішення суду щодо скасування відмови ЦВК зареєструвати кандидатом у депутати Андрія Клюєва, вона зазначила, що суд жодним чином не міг встановити факт проживання Клюєва впродовж п’яти років у Донецьку, оскільки місто окуповане російськими військами. За словами парламентаря, це означає, що суд фактично встановив, що немає ніякої агресії, немає ніякого тероризму і війни. «А це пряма капітуляція», - наголосила Чорновол.

Вона додала, що це рішення суду загрожує національній безпеці України.

Нагадаємо, раніше адвокат колишнього депутата від «Партії регіонів» і ексглави АП Андрія Клюєва повідомив, що Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив Клюєву взяти участь у дострокових парламентських виборах.