Суд дозволив Клюєву брати участь в виборах



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У Верховному суді визнали, що Андрій Клюєв постійно проживає на території України в Донецьку

Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив колишньому депутату від Партії регіонів"і колишньому главі Адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву взяти участь в дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Про це повідомив адвокат Клюєва Юрій Сухов.

«Комусь сподобається, а комусь ні, але адвокатське об'єднання «Сухов, Кочан енд баррістерс» відстояло в Касаційному адміністративному суді при Верховному суді гарантоване Конституцією та законами України громадянину України Клюєву Андрію Петровичу право на участь у виборчому процесі», - написав він у Facebook.

Адвокат додав, що рішення Верховного суду є остаточним.

«Суд не погодився з ЦВК України і скасував, як на мене, сепаратистське і кон'юнктурне його рішення про відмову в реєстрації Клюєва А.П., який постійно проживає на території України в м.Донецьку, кандидатом в народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року», - пояснив Сухов.

Нагадаємо, 21 червня повідомили, що Андрій Клюєв висувається кандидатом в народні депутати по 46-му округу в Донецькій області (з центром в м.Бахмут).

23 червня ЦВК відмовила у реєстрації Клюєва. Причини відмови тоді не повідомлялись.

Клюєва підозрюють у заволодінні у 2010-2011 рр. держмайном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно й в особливо великих розмірах. За інформацією СБУ, нині Клюєв проживає в РФ.