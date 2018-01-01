Чубаров: «Всі, хто незаконно з'явився в Криму після анексії, повинні виїхати»

Переважна більшість в Криму чекає на Україну, зауважив Чубаров

Люди, які з'явилися на території Криму після 20 лютого 2014 року із порушенням українського законодавства, повинні покинути півострів. Таку думку 24 лютого висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час презентації фотопроекту про кримських воїнів АТО «Кримська лінія вогню». «Переважна більшість в Криму



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Рефат Чубаров

Переважна більшість в Криму чекає на Україну, зауважив Чубаров

Люди, які з'явилися на території Криму після 20 лютого 2014 року із порушенням українського законодавства, повинні покинути півострів. Таку думку 24 лютого висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час презентації фотопроекту про кримських воїнів АТО «Кримська лінія вогню».

«Переважна більшість в Криму чекає на нас (Україну – ред.). І з цього слід виходити. Всі ті, хто з'явився Криму після 20 лютого, (2014 року – ред.) порушуючи українські закони, хто розгорнув там якусь діяльність, вони повинні не чекати нашого повернення. Їм слід заздалегідь зібратися і виїхати. Умовні Константинови і Аксенови повинні теж забратися з півострова», – сказав Чубаров.

У київському центрі «Кримський дім» в суботу, 24 лютого, відбулася презентація фотопроекту про кримських воїнів АТО «Кримська лінія вогню».

У заході взяли участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, кримські воїни АТО.

Нагадаємо, постійний представник України при Раді Європи, посол Дмитро Кулеба заявив, що у Ради Європи є можливості впливу на Російську Федерацію задля захисту прав людини у Криму, зокрема щодо припинення репресій і відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Джерело: Крим.Реалії