Рада Європи здатна зупинити російські репресії в окупованому Криму – Кулеба

РФ може потребувати визначення своєї легітимності з боку Ради Європи

У Ради Європи є можливості впливу на Російську Федерацію задля захисту прав людини у Криму, зокрема щодо припинення репресій і відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи, посол Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «112 Україна». «Питання Криму віднесене



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РФ може потребувати визначення своєї легітимності з боку Ради Європи

У Ради Європи є можливості впливу на Російську Федерацію задля захисту прав людини у Криму, зокрема щодо припинення репресій і відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи, посол Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Питання Криму віднесене зараз до стратегічної перспективи. Ініціатива щодо порушення кримського питання завжди йде від України: ми не даємо нікому заспокоїтись, забути про це і постійно виступаємо з ініціативами, щоб Рада Європи не просто говорила про це, а робила конкретні речі. Тому що до того моменту, коли відбудеться деокупація, треба захищати права людини в Криму. У Ради Європи є всі можливості для цього - щоб змушувати Росію припиняти репресії, відновлювати Меджліс», - сказав Кулеба.

За його словами, до таких можливостей належать політичний тиск, переговори і «та політична гра, де Росії теж щось потрібно». Кулеба зазначив, що передусім, РФ може потребувати визначення своєї легітимності з боку Ради Європи.

Як відомо, Росія анексувала Крим на початку 2014 року. Міжнародне співтовариство не визнає анексії українського півострова.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що представницький орган кримських татар вирішив організувати переклад та видання двадцяти книг кримськотатарських авторів українською мовою.

Джерело: Укрінформ