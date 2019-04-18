Цієї ночі Україну охоплять заморозки



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У більшості західних, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних, Сумській і Запорізькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3°

У найближчу добу, 19 квітня, територія України залишиться в холодній повітряній масі, на сході країни - з нічними заморозками. Атмосферний фронт, що переміщується з Білорусі, принесе невеликий дощ у більшість північних, центральних і південних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ, на решті територій без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в більшості західних, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних, Сумській і Запорізькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3°. Удень 10-15° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Києві - невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 19 квітня найвища температура вдень була +26,3° у 1920 році, найнижча вночі -4,7° у 1979 році.

20 квітня в Україні без опадів, лише в Криму невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, в окремих районах, крім півдня, сильні заморозки в повітрі 0-3°. Вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-14° тепла.