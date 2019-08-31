В Індії майже 2 млн осіб позбавили громадянства



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Фото: reuters.co

Громадянства були позбавлені особи, які втекли до Індії з Бангладеш після 24 березня 1971 року, коли регіон оголосив про відділення від Пакистану

Влада індійського штату Ассам позбавила громадянства майже 2 млн місцевих жителів. Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада здійснила перевірку документів майже 33 млн жителів штату через нелегальну міграцію із сусіднього Бангладеш. Після перевірки до Національного реєстру громадян було внесено лише 31,1 млн осіб.

Зазначається, що громадянства були позбавлені особи, які втекли до Індії з Бангладеш після 24 березня 1971 року, коли регіон оголосив про відділення від Пакистану. Загалом індійське громадянство втратили понад 1,9 млн жителів Ассаму.

Як пояснив координатор державного реєстру Патрік Хаджела, жителі штату, які були оголошені особами без громадянства, мають 120 днів, щоб звернутися до судових органів.

Як відомо, влада Пакистану вирішуватиме суперечку з Індією навколо регіону Кашмір у Міжнародному суді ООН.

Нагадаємо, 16 серпня відбулося закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією та Пакистаном у зв'язку із ситуацією навколо штату Джамму та Кашмір.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму та Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму та Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений у парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією через загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму та Кашмір. «Експрес дружби» - єдиний потяг, що ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар двічі на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин із Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму та Кашмір.