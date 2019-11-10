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    У світі

    У Бангладеш через циклон евакуювали майже два мільйони людей

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    У Бангладеш через циклон евакуювали майже два мільйони людей
    Фото: twitter.com/Lightinglives3

    За прогнозом метеорологів, циклон висунеться в сторону Індії

    У Бангладеш евакуюють 1,8 млн осіб, щоб захистити від циклону «Бульбуль».

    Про це повідомляє bdnews24.com.

    Жителів переводять в чотири тисячі притулків. Задіяно близько 50 тисяч добровольців.

    «Ми прийняли підготовчі заходи, щоб впоратися з циклоном і захистити населення», – сказала прем’єр Бангладеш Шейх Хасіна.

    На її думку, країна вже набрала достатньо досвіду, щоб протистояти такому циклону.

    Циклон Бульбуль має вдарити по Бангладеш і східній Індії в суботу ввечері. Передбачається, що швидкість вітру може сягати 120 кілометрів на годину. В якості укриттів використовуються шкільні будівлі і інші соціальні та релігійні об’єкти.

    Нагадаємо, через сильні вітри та зливи на південному заході провінції Квебек 980 тисяч канадців були відрізані від електропостачання.

    Бангладеш негода населення
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