У Бангладеш через циклон евакуювали майже два мільйони людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: twitter.com/Lightinglives3

За прогнозом метеорологів, циклон висунеться в сторону Індії

У Бангладеш евакуюють 1,8 млн осіб, щоб захистити від циклону «Бульбуль».

Про це повідомляє bdnews24.com.

Жителів переводять в чотири тисячі притулків. Задіяно близько 50 тисяч добровольців.

«Ми прийняли підготовчі заходи, щоб впоратися з циклоном і захистити населення», – сказала прем’єр Бангладеш Шейх Хасіна.

На її думку, країна вже набрала достатньо досвіду, щоб протистояти такому циклону.

Циклон Бульбуль має вдарити по Бангладеш і східній Індії в суботу ввечері. Передбачається, що швидкість вітру може сягати 120 кілометрів на годину. В якості укриттів використовуються шкільні будівлі і інші соціальні та релігійні об’єкти.

Нагадаємо, через сильні вітри та зливи на південному заході провінції Квебек 980 тисяч канадців були відрізані від електропостачання.