Цими вихідними в Україні буде прохолодно

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У суботу на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть дощі з грозами

Найближчої доби, 2 червня, погоду в більшості областей України визначатиме антициклон і прохолодна повітряна маса, яка вдень в більшості областей, окрім сходу, почне прогріватися; лише західні області опиняться в зоні впливу атмосферного фронту і більш теплого повітря.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу - без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть дощі з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11 °, на узбережжі морів до 14 °, удень 21-26 °, у східній частині вночі 3-7 ° тепла, вдень 18-20 °; в західних областях вночі 9-14 °, вдень 23-28 °.

У Києві - без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11 °, вдень 23-25 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 червня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 33,3 градусів тепла в 1921 році, найнижча - вночі на позначці 3,9 градусів вище нуля в 1963 році.

У неділю, 3 червня, в західних, північних та Вінницькій областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, на Прикарпатті помірні дощі; на решті території - без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15 °, на крайньому сході місцями 7-9 °; вдень 23-28 °.

У Києві - місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 5-10 м / с. Температура вночі 13-15 °, вдень 24-26 °.

1 червня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 20-23 °; у Дніпрі, біля Києва, 21 °.