Цими вихідними в Україні буде тепло і сонячно

Температура повітря прогріється до 26 градусів тепла

В Україні в суботу та неділю, 28 і 29 квітня, очікується суха малохмарна тепла погода, місцями пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так, 28 квітня в Україні буде без опадів. Температура вночі +6 +11 градусів, в північній частині +2 +7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +21 +26 градусів, у північних,



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Температура повітря прогріється до 26 градусів тепла

В Україні в суботу та неділю, 28 і 29 квітня, очікується суха малохмарна тепла погода, місцями пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Так, 28 квітня в Україні буде без опадів. Температура вночі +6 +11 градусів, в північній частині +2 +7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +21 +26 градусів, у північних, центральних, східних областях +16 +21 градус.

У Києві в суботу буде ясно, вночі +5 +7 градусів, вдень +18 +20 градусів.



У неділю в більшості областей України синоптична ситуація суттєво не зміниться. Опади малоймовірні, лише на заході місцями пройдуть локальні незначні дощі. Температура повітря вдень складе +24 +26 градусів.



У Києві 29 квітня буде ясно, вночі +9 +11 градусів, вдень +23 +25 градусів.

За словами синоптика Наталії Діденко, після невеликого похолодання в п'ятницю, 27 квітня, українцям варто чекати літніх градусів.