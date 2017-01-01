Ціна Bitcoin перевищила 9 тис. доларів

Місяць тому Bitcoin коштував 5600 доларів

Ціна криптовалюти Bitcoin досягла 9000 доларів, показує графік Coinmarketcap. Це найвищий показник за всю історію існування цієї криптовалюти. Загальна капіталізація Bitcoin перевищила 150 млрд доларів. Активно біткоїни почав рости 25 листопада (+ 800 доларів менше ніж за добу), після того як з'явилася інформація, що засновник компанії Xiaomi



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Місяць тому Bitcoin коштував 5600 доларів

Ціна криптовалюти Bitcoin досягла 9000 доларів, показує графік Coinmarketcap. Це найвищий показник за всю історію існування цієї криптовалюти. Загальна капіталізація Bitcoin перевищила 150 млрд доларів.

Активно біткоїни почав рости 25 листопада (+ 800 доларів менше ніж за добу), після того як з'явилася інформація, що засновник компанії Xiaomi Лей Цзюнь є інвестором китайської компанії Bitmain, яка створює пристрої для майнінгу. На думку Quartz, це може підвищити довіру аудиторії до криптовалюти.

Місяць тому Bitcoin коштував 5600 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про подорожчання Bitcoin до 8600 доларів.

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Джерело: AIN.ua