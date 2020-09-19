«Цирк на колесах»: опозиція розкритикувала президента Зеленського за агітаційні гастролі



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«Президент їздить зі своїм пюпітром по всій країні і агітує за свою партію», – обурений Власенко

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко висміяв нещодавні з’їзди «Слуги народу» та порівняв їх з цирком на колесах. Про це політик розказав в інтерв’ю «Главкому».

«Щодо «Слуги народу» – а нічого, що на з’їзді був присутній президент, який прямо чи непрямо порушував вимоги щодо відстороненості від політичних сил? А нічого, що президент їздить зі своїм пюпітром із «Зе-командою» по всій країні як переїзний цирк і агітує за свою партію», – зазначив депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив під час з'їзду партії «Слуга народу».

Як відомо партійний з'їзд відбувся 31 серпня і на ньому політсила оголосила список кандидатів, які будуть змагатися за крісла мерів міст.

У Києві біля конгресно-виставкового центру «Парковий», де проходить з'їзд, сталися сутички між поліцією та учасниками акції протесту.

Нагадаємо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії «Слуга народу». На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.

Так, від «Слуги народу» на довиборах до парламенту по 208-му округу буде висуватися Анатолій Гунько.