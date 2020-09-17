«Не пройшли випробування владою». У Тимошенко збираються позбавитись старих депутатів



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Нагадаємо, голосування пройде у жовтні

«Не всі наші нинішні депутати будуть ними й надалі», – обіцяє Власенко

Народний депутат Сергій Власенко, один з найближчих соратників Юлії Тимошенко пояснив, як керівництво партії «Батьківщини» формує списки на місцевих виборах. В інтерв’ю «Главкому» політик зауважив:

«Ми попросили там, де це можливо, заздалегідь подати розширені списки людей, які теоретично можуть кандидувати. Ми такі списки отримали і зараз над ними працюємо. Звичайно, що центральний апарат партії буде всіляко за цим дивитися і контролювати».

Власенко нагадав, що зараз обираються майже 45 тисяч депутатів загалом, і це величезна кількість. «Звичайно, що в будь-якій роботі, пов’язаній з такою кількістю людей, можуть бути якісь недоліки. Але ми стараємося контролювати тих кандидатів, яких будемо висувати. От я був на Львівщині кілька днів тому і зустрічався з нашою першою десяткою в місті і з першою десяткою в області. Хоча не можна сказати, що це вже якийсь усталений список», – зазначив депутат.

Крім того, депутат розповів про оновлення партії і її депутатського корпусу.

«Є різні люди. Є ті, хто багато років з нами, але не всі з них пройшли випробування владою. І не всі наші нинішні депутати будуть ними й надалі. Тобто якусь частину ми відсіяли. Є й ті, хто доєднався до партії. Це люди, які довго були нашими симпатиками, але стали членами партії нещодавно», – зазначив політик.