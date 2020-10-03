Піднялася температура. Хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні



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Дональд Трамп «залишається в гарному настрої», запевняють у Білому домі

У медцентрі Трамп проведе «наступні кілька днів»

Президента США Дональда Трампа, який захворів на коронавірус, перевезли в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані, пише CNN.

За її словами, в медцентрі Трамп проведе «наступні кілька днів».

МакЕнані у своїй заяві повідомила, що Трамп «залишається в гарному настрої, має легкі симптоми і працює протягом дня».

Президент за її словами, «буде працювати з президентського офісу у медцентрі».

Водночас джерело CNN зазначає, що у Трампа піднялася температура.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

До слова, Володимир Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19.

Зазначимо, що віцепрезидент США Майкл Пенс та кандидат в президенти Джо Байден здали негативні тести на коронавірус.