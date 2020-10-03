Керівник передвиборчого штабу Трампа заразився коронавірусом



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Білл Степієн перебуватиме на карантині, поки не одужає

Білл Степієн має легкі симптоми, схожі на грип

Очільник передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Білл Степієн отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Цю інформацію підтвердив прессекретар штабу Трампа, повідомляє агентство AP.

Степієн отримав результат тестування у п’ятницю і має легкі симптоми, схожі на грип.

Степієн, який працював разом з Трампом на перших президентських дебатах у вівторок, перебуватиме на карантині, поки не одужає.

Голова Національного комітету республіканців Ронна Макденіел також оголосила в п’ятницю, що у неї позитивний результат тесту.

Президент США Дональд Трамп, перша леді Меланія, старший помічник Трампа Хоуп Хікс і багато інших членів Білого дому і оточення Трампа заразились коронавірусом.

Самого Трампа у п’ятницю госпіталізували до військово-медичного центру, але він продовжить керувати країною.

У зв’язку з інфікуванням Трампа кандидат у президенти США від демократів Джо Байден здав тест на коронавірус, але його результат виявився негативним.

Зазначимо,3 жовтня хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Президент США Дональд Трамп отримує експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, виготовлений компанією Regeneron.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

До слова, Володимир Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19.

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