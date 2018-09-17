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    Coca-Cola планує випускати напої на основі канабісу

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    Coca-Cola планує випускати напої на основі канабісу

    Новим продуктом може стати напій, що полегшує біль, знімає роздратування і спазми

    Компанія Coca-Cola веде переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc. і розглядає можливість почати виробництво безалкогольних напоїв на основі канабісу.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    У Coca-Cola підтвердили, що вивчають ринок.

    Як підкреслюється в заяві компанії, Coca-Cola виявляє інтерес до можливості використання в продукції каннабідіолу – речовини з групи канабіноїдів, що міститься в коноплі і не має психоактивної дії.

    На думку ЗМІ, новим продуктом може стати напій, що позиціонується як елемент здорового способу життя, полегшує біль, знімає роздратування і спазми.

    Якщо на переговорах сторони дійдуть згоди, Coca-Cola стане першим великим виробником безалкогольних напоїв, який увійде на ринок товарів, пов'язаних з марихуаною.

    Раніше повідомлялося, що компанія Coca-Cola почала продавати у Японії алкогольний напій, який вперше випустила за 125 років свого існування.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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