Coca-Cola планує випускати напої на основі канабісу
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Розсилка
Новим продуктом може стати напій, що полегшує біль, знімає роздратування і спазми
Компанія Coca-Cola веде переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc. і розглядає можливість почати виробництво безалкогольних напоїв на основі канабісу.
Про це повідомляє Bloomberg.
У Coca-Cola підтвердили, що вивчають ринок.
Як підкреслюється в заяві компанії, Coca-Cola виявляє інтерес до можливості використання в продукції каннабідіолу – речовини з групи канабіноїдів, що міститься в коноплі і не має психоактивної дії.
На думку ЗМІ, новим продуктом може стати напій, що позиціонується як елемент здорового способу життя, полегшує біль, знімає роздратування і спазми.
Якщо на переговорах сторони дійдуть згоди, Coca-Cola стане першим великим виробником безалкогольних напоїв, який увійде на ринок товарів, пов'язаних з марихуаною.
Раніше повідомлялося, що компанія Coca-Cola почала продавати у Японії алкогольний напій, який вперше випустила за 125 років свого існування.
Джерело: Інтерфакс-Україна