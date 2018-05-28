Coca-Cola розпочала продаж свого першого алкогольного напою

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Фото: scmp.com

Lemon-Do надійшов у продаж у трьох варіантах міцності

Компанія Coca-Cola почала продавати у Японії алкогольний напій, який вперше випустила за 125 років свого існування.

Про це повідомляє The Japan Times.

На японському ринку алкогольний напій від Coca-Cola має назву Lemon-Do, у нього додають «шипучу лимонну ароматизовану суміш».

Lemon-Do надійшов у продаж у трьох варіантах міцності: 3, 5 і 7 відсотків алкоголю. Напій поки продають у містах Кюсю - третього за величиною острову Японії.

Нагадаємо, раніше у міністерстві охорони здоров’я України спростували інформацію про те, що начебто експерти МОЗ заявили, що вином і пивом не можна отруїтись, і дали «безпечні норми» вживання алкоголю.

У МОЗ підкреслили, що безпечної для здоров’я дози алкоголю взагалі не існує.

Джерело: Громадське