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    Цього року в Україні запрацювали 25 модернізованих шкіл

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    Петро Порошенко&nbsp; - Цього року в Україні запрацювали 25 модернізованих шкіл
    Петро Порошенко 

    Глава держави повідомив, що сьогодні понад 16 тисяч шкіл відчинили двері перед майже 4 мільйонами учнів

    В Україні до нового навчального року 2018/2019 відкрилися 25 нових та повністю модернізованих шкіл.

    Про це президент Петро Порошенко сказав на лінійці у київському ліцеї «Наукова зміна».

    За його словами, 3 вересня почали роботу понад 16 тисяч шкіл, в яких навчатимуться майже чотири мільйони учнів. Серед них — 450 тисяч першокласників, які навчатимуться за новою програмою, яка передбачає, зокрема, 12-річне навчання.

    «Завдяки реформі якість освіти наближається до європейського рівня. Освіта стає інтерактивною, а учні матимуть можливість обмінюватися досвідом і спілкуватися з учнями з ЄС», — заявив Порошенко.

    Також президент Петро Порошенко заявив, що сьогоднішні школярі точно житимуть у Європейському Союзі.

    Як повідомлялося, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман прийшов на перший дзвоник у сільську школу на Київщині.

     

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