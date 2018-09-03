Цього року в Україні запрацювали 25 модернізованих шкіл



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Петро Порошенко

Глава держави повідомив, що сьогодні понад 16 тисяч шкіл відчинили двері перед майже 4 мільйонами учнів

В Україні до нового навчального року 2018/2019 відкрилися 25 нових та повністю модернізованих шкіл.

Про це президент Петро Порошенко сказав на лінійці у київському ліцеї «Наукова зміна».

За його словами, 3 вересня почали роботу понад 16 тисяч шкіл, в яких навчатимуться майже чотири мільйони учнів. Серед них — 450 тисяч першокласників, які навчатимуться за новою програмою, яка передбачає, зокрема, 12-річне навчання.

Сьогодні понад 16 тисяч шкіл відкрили двері перед майже чотирма мільйонами учнів. 450 тисяч діточок прийшли до першого класу за новою програмою, розрахованою на 12 років. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 вересня 2018 р.

«Завдяки реформі якість освіти наближається до європейського рівня. Освіта стає інтерактивною, а учні матимуть можливість обмінюватися досвідом і спілкуватися з учнями з ЄС», — заявив Порошенко.

Також президент Петро Порошенко заявив, що сьогоднішні школярі точно житимуть у Європейському Союзі.

Як повідомлялося, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман прийшов на перший дзвоник у сільську школу на Київщині.