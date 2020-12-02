У США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу

За весь час пандемії у США на коронавірус захворіли більше 240 тисяч медпрацівників, померли 858 осіб

Консультативний комітет з практики імунізації визначив дві групи, які у першу чергу отримають вакцину

Радники Центр США контролю та профілактики захворювань проголосували за те, що першими вакцину від коронавірусу мають отримати медпрацівники та люди, які перебувають у закладах тривалого догляду.

Як повідомляє CNN, відповідне рішення підтримали 13 радників Центру проти одного.

Таким чином, консультативний комітет з практики імунізації визначив дві групи, які у першу чергу отримають вакцину.

«Мешканці закладів тривалого догляду визначаються як дорослі, які живуть в установах, які надають різні послуги, включно із медичним доглядом тим, хто не може самостійно це зробити», – заявили в Центрі.

За даними Центру, на осіб із цих закладів припадає 6% випадків коронавірусу у країні та 40% летальних випадків. Там також зазначають, що за весь час пандемії на коронавірус захворіли більше 240 тисяч медпрацівників, померли 858 осіб.

Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.

До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.