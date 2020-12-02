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    У світі

    У США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу

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    <p>За весь час пандемії у США на коронавірус захворіли більше 240 тисяч медпрацівників, померли 858 осіб</p> - У США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу

    За весь час пандемії у США на коронавірус захворіли більше 240 тисяч медпрацівників, померли 858 осіб

    Консультативний комітет з практики імунізації визначив дві групи, які у першу чергу отримають вакцину

    Радники Центр США контролю та профілактики захворювань проголосували за те, що першими вакцину від коронавірусу мають отримати медпрацівники та люди, які перебувають у закладах тривалого догляду. 

    Як повідомляє CNN, відповідне рішення підтримали 13 радників Центру проти одного. 

    Таким чином, консультативний комітет з практики імунізації визначив дві групи, які у першу чергу отримають вакцину. 

    «Мешканці закладів тривалого догляду визначаються як дорослі, які живуть в установах, які надають різні послуги, включно із медичним доглядом тим, хто не може самостійно це зробити», – заявили в Центрі.

    За даними Центру, на осіб із цих закладів припадає 6% випадків коронавірусу у країні та 40% летальних випадків. Там також зазначають, що за весь час пандемії на коронавірус захворіли більше 240 тисяч медпрацівників, померли 858 осіб. 

    Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.

    До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

    Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Теги: здоров'я США медицина лікар щеплення вакцинація коронавірус
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