Епідеміолог пояснив, чому локдаун на Новий рік буде безглуздим

За словами медика, статистика свідчить, що динаміка захворюваності на ГРЗ на новорічні свята традиційно знижується

Посилення карантину та жорсткий локдаун на новорічні свята не матимуть сенсу.

Таку думку в ефірі каналу «Україна 24» висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

«Це чергове політичне ноу-хау, яке винаходиться в нашій країні, і це не має жодного відношення до епідеміології. Не знаю, як все населення, але я втомився від експериментів, які робляться. Ми повинні розуміти, що жоден прогноз, жоден локдаун, карантинні заходи, які впроваджувались нашим урядом, не виправдалися. Черговий локдаун буде безглуздим», – заявив інфекціоніст.

За його словами, статистика свідчить, що динаміка захворюваності на ГРЗ на новорічні свята традиційно знижується.

Александрін прояснив ситуацію із запровадженням жорсткого локдауну на новорічні свята.

«Це виходить тому, що люди зустрічаються зі своїм близьким колом, родичами, друзями, з якими вони, в принципі, й так зустрічаються. Але при цьому вони менше користуються громадським транспортом, вони менше ходять у великі колективи, на робочі місця», – пояснює лікар.

Саме тому він не бачить доцільності у «новорічному» локдауні.

«Сенс мав би запровадження локдауну зараз, до новорічних свят, і якби ми за цей час до чогось готувалися», – підкреслив Александрін.

Зазначимо, у МОЗ запевняють, що уряд не розглядатиме введення локдауну на засіданні 2 грудня.

1 грудня в ефірі одного з телеканалів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що у середу, 2 грудня, уряд вирішить подальшу долю карантину

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні через ситуацію з коронавірусом у будь-якому випадку буде запроваджено. Єдине питання, яке обговорює влада, – коли саме його вводити.