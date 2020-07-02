Covid-19 на Буковині: кількість інфікованих наближається до п’яти тисяч
Сьогодні на Буковині виявили ще 41 випадок коронавірусу
У Чернівецькій області медики сьогодні отримали лабораторні підтвердження ще 41 випадку зараження коронавірусом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, у четвер лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4935 особи.
Нагадаємо, вчора на Буковині виявили ще 44 випадки коронавірусу.
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Всього45887
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Хворіють24649
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Одужали20053
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Померли1185
До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 – (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185.