Covid-19 на Буковині: кількість інфікованих наближається до п’яти тисяч



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У Чернівецькій області вже 4935 людей захворіли на коронавірус

Сьогодні на Буковині виявили ще 41 випадок коронавірусу

У Чернівецькій області медики сьогодні отримали лабораторні підтвердження ще 41 випадку зараження коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, у четвер лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4935 особи.

Нагадаємо, вчора на Буковині виявили ще 44 випадки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 – (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185.