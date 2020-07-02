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    Covid-19 на Буковині: кількість інфікованих наближається до п’яти тисяч

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    У Чернівецькій області вже 4935 людей захворіли на коронавірус - Covid-19 на Буковині: кількість інфікованих наближається до п’яти тисяч
    У Чернівецькій області вже 4935 людей захворіли на коронавірус

    Сьогодні на Буковині виявили ще 41 випадок коронавірусу

    У Чернівецькій області медики сьогодні отримали лабораторні підтвердження ще 41 випадку зараження коронавірусом.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, у четвер лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4935 особи.

    Нагадаємо, вчора на Буковині виявили ще 44 випадки коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 –  (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185. 

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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