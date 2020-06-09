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    Covid-19 на Буковині: за добу зафіксували 28 новий випадків

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    Сьогодні коронавірус підтвердили у 28 буковинців - Covid-19 на Буковині: за добу зафіксували 28 новий випадків
    Сьогодні коронавірус підтвердили у 28 буковинців

    Нових хворих на Буковині значно менше, ніж днем ​​раніше

    9 червня у Чернівецькій області коронавірусну інфекцію виявили у 28 людей. 

    Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

    Сьогодні у Чернівецькій області 21 буковинець одужав від коронавірусу. Але число нових випадків усе ж переважує – 28 позитивних тестів, повідомив Осачук.

    Лабораторний центр дослідив 287 нових зразків. 

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3757 осіб. 

    Нагадаємо, у Ківерцівському районі Волинської області в психіатричній лікарні селища Олик розростається спалах коронавірусу. Крім півсотні інфікованих пацієнтів, коронавірусну інфекцію також знайшли у 24 медиків психлікарні.

    До слова, 6 червня, у селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус. 


    хвороби коронавірус
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