Covid-19 на Буковині: за добу зафіксували 28 новий випадків
Нових хворих на Буковині значно менше, ніж днем раніше9 червня у Чернівецькій області коронавірусну інфекцію виявили у 28 людей.
Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.
Сьогодні у Чернівецькій області 21 буковинець одужав від коронавірусу. Але число нових випадків усе ж переважує – 28 позитивних тестів, повідомив Осачук.
Лабораторний центр дослідив 287 нових зразків.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3757 осіб.
Нагадаємо, у Ківерцівському районі Волинської області в психіатричній лікарні селища Олик розростається спалах коронавірусу. Крім півсотні інфікованих пацієнтів, коронавірусну інфекцію також знайшли у 24 медиків психлікарні.
До слова, 6 червня, у селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними.
-
Всього27856
-
Хворіють14634
-
Одужали12412
-
Померли810
Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.