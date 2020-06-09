Covid-19 на Буковині: за добу зафіксували 28 новий випадків



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Сьогодні коронавірус підтвердили у 28 буковинців

Нових хворих на Буковині значно менше, ніж днем ​​раніше

9 червня у Чернівецькій області коронавірусну інфекцію виявили у 28 людей.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

Сьогодні у Чернівецькій області 21 буковинець одужав від коронавірусу. Але число нових випадків усе ж переважує – 28 позитивних тестів, повідомив Осачук.

Лабораторний центр дослідив 287 нових зразків.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3757 осіб.

Нагадаємо, у Ківерцівському районі Волинської області в психіатричній лікарні селища Олик розростається спалах коронавірусу. Крім півсотні інфікованих пацієнтів, коронавірусну інфекцію також знайшли у 24 медиків психлікарні.

До слова, 6 червня, у селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними.

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.



