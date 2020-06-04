У психіатричній лікарні на Волині п'ять жертв коронавірусу



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У психлікарні на Волині п'ять жертв коронавірусу Фото: ЕРА

Крім півсотні інфікованих пацієнтів, коронавірусну інфекцію також знайшли у 24 медиків психлікарні

У Ківерцівському районі Волинської області в психіатричній лікарні селища Олик розростається спалах коронавірусу.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила головний санітарний лікар регіону Наталія Янко.

Станом на середу, 3 червня, там уже підтвердили 74 випадки інфікування.

«Серед інфікованих - п'ять летальних випадків, один за останню добу. Хвороба виявлена у 24 медиків і 50 пацієнтів установи», - сказала санітарний лікар.

Троє медичних працівників госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.

За словами Янко, коронавірусна інфекція зафіксована в трьох відділеннях з восьми, які розміщені в одному корпусі. В іншому корпусі хворих на Covid-19 немає.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

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Нагадаємо, в Україні станом на 9:00 3 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру гродського здоров’я України.