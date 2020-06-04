  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У психіатричній лікарні на Волині п'ять жертв коронавірусу

    • Розсилка
    У психлікарні на Волині п'ять жертв коронавірусу - У психіатричній лікарні на Волині п'ять жертв коронавірусу
    У психлікарні на Волині п'ять жертв коронавірусу
    Фото: ЕРА

    Крім півсотні інфікованих пацієнтів, коронавірусну інфекцію також знайшли у 24 медиків психлікарні

    У Ківерцівському районі Волинської області в психіатричній лікарні селища Олик розростається спалах коронавірусу.

    Про це під час онлайн-брифінгу повідомила головний санітарний лікар регіону Наталія Янко.

    Станом на середу, 3 червня, там уже підтвердили 74 випадки інфікування.

    «Серед інфікованих - п'ять летальних випадків, один за останню добу. Хвороба виявлена у 24 медиків і 50 пацієнтів установи», - сказала санітарний лікар.

    Троє медичних працівників госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.

    За словами Янко, коронавірусна інфекція зафіксована в трьох відділеннях з восьми, які розміщені в одному корпусі. В іншому корпусі хворих на Covid-19 немає.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24823
    • Хворіють
      13648
    • Одужали
      10440
    • Померли
      735

    Нагадаємо, в Україні станом на 9:00 3 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки,  це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру гродського здоров’я України.

    лікар Волинська область інфекція час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ