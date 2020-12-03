Після сплеску у Києві спад захворюваності: за добу 1364 нових випадки Covid-19

Київ, як і раніше, попереду усіх регіонів за добовою кількістю хворих на коронавірус

За минулу добу, 2 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1364 людей. Це на 371 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 1 грудня було 1735 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 75376 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 24275 осіб (за добу 512), померли 1369 осіб (за добу 30).

У Київській області зафіксовано 40427 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 924 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 975 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 13898 осіб (за добу 658), померли 719 людей (за добу 16).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 772760 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 2 грудня зафіксовано 14496 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 2 грудня у Києві було підтверджено 74012 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1735 осіб.

У Київській області було зафіксовано 39503 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 975 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.