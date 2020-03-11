Трамп переміг у праймеріз в штатах Міссурі і Міссісіпі
Трамп також виграв первинні вибори в Міссісіпі
Президент США Дональд Трамп здобув перемогу в праймеріз в штаті Міссурі.
Про це в Twitter повідомляє його виборча кампанія.
Він також виграв первинні вибори в Міссісіпі.
Сам американський лідер також подякував в соціальній мережі жителям штатів.
THANK YOU MISSISSIPPI! #KAG2020 pic.twitter.com/r4DRnssHya— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
Президентські вибори в США пройдуть в листопаді 2020 року.
Нагадаємо, у так званий «супервівторок» колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому – Каліфорнії.
Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що РФ має намір підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію зі втручання в американські вибори у 2020 році.
Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.