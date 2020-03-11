Трамп переміг у праймеріз в штатах Міссурі і Міссісіпі



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Президент США Дональд Трамп Фото: АР

Трамп також виграв первинні вибори в Міссісіпі

Президент США Дональд Трамп здобув перемогу в праймеріз в штаті Міссурі.

Про це в Twitter повідомляє його виборча кампанія.

Він також виграв первинні вибори в Міссісіпі.

Сам американський лідер також подякував в соціальній мережі жителям штатів.

Президентські вибори в США пройдуть в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, у так званий «супервівторок» колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому – Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що РФ має намір підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію зі втручання в американські вибори у 2020 році.

Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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