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    У світі

    Трамп переміг у праймеріз в штатах Міссурі і Міссісіпі

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп переміг у праймеріз в штатах Міссурі і Міссісіпі
    Президент США Дональд Трамп
    Фото: АР

    Трамп також виграв первинні вибори в Міссісіпі

    Президент США Дональд Трамп здобув перемогу в праймеріз в штаті Міссурі.

    Про це в Twitter повідомляє його виборча кампанія.

    Він також виграв первинні вибори в Міссісіпі.

    Сам американський лідер також подякував в соціальній мережі жителям штатів.

    Президентські вибори в США пройдуть в листопаді 2020 року.

    Нагадаємо, у так званий «супервівторок» колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому – Каліфорнії.

    Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що РФ має намір підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію зі втручання в американські вибори у 2020 році.

    Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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