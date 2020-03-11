У Польщі судять пенсіонера, який у Facebook називав українців сволотами



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67-річному Анджею Л. загрожує рік в'язниці умовно за образи у Facebook

Пенсіонеру загрожує рік умовно за публічні образи українців

Суд вирішив покарати літнього місцевого жителя, який упродовж декількох років на своїй сторінці у соцмережі Facebook публікував образи на адресу українського народу

За таке йому може загрожувати щонайменше рік умовного ув’язнення. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Зокрема 67-річний чоловік, ім’я якого не вказується, у 2014−2019 роках ображав українців, називаючи їх «бандерівцями», «сволотами» тощо.

Зазначається, що обвинувачений стверджує, мовляв, його критика стосується тільки «послідовників» ідей Степана Бандери. Так, у вільний час пенсіонер вів сторінку у соцмережі, присвячену Волинській різанині. А в суді він заявив, що «хоче захистити те, чому його вчили вдома, тобто вшанувати пам’ять жертв».

«І мій профіль у Facebook — це як паб, де я зустрічаюся з людьми зі схожими інтересами, ми обмінюємося думками. Під час написання повідомлень я використовую кнопку „Поділитися“, а не „Поділитися публічно“. Не знав, що за мною будуть підглядати. Почуваюся переслідуваним, як ніби хтось увірвався в мій особистий простір», — виправдовувався обвинувачений у суді.

За його словами, «більшість українців не заслуговують того, щоб їх називали бандерівцями». Водночас він переконаний, що «поки поляки не вирішать запитання із Волинською різаниною, весь український народ відповідатиме за неї».

Зі свого боку в прокуратурі вважають, що це без сумніву публічна образа народу, та й заяви навмисно публікувалися як повідомлення, видимі кожному, а не тільки «друзям».

«Я сприймаю слова прокурора як надягання намордника», — відказав на це поляк.

Відомо, що вирок буде оголошено в середині березня. Прокуратура вимагає щодо пенсіонера одного року позбавлення волі умовно, а також публічного виголошення вироку. Сам обвинувачений же стверджує, що справу було відкрито «за вказівкою Києва».