У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус



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Ректори Вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення коронавірусу

Усі березневі заходи відкритого характеру, включаючи лекції, конференції, конгреси та спортивні заходи, скасовуються або переносяться

Міністр науки та вищої освіти з прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами Ярослав Говін заявив, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять у університетах.

Ректори Вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення коронавірусу, повідомляє Газета Вроцлавська.

Заняття призупиняються з середи, 11 березня. Рішення стосується всіх державних університетів Вроцлава та Ополе.

«Ми робимо це для безпеки працівників та студентів. Скасовуються також всі спортивні змагання», – наголосив ректор Академії фізичного виховання професор Анджей Рокіта.

Рішення про призупинення занять є дійсним до подальшого повідомлення. Університети не виключають, що за цей час вони навчатимуть студентів за допомогою онлайн курсів в інтернеті.

«Я видав наказ припинити обмін з іноземними студентами та припинити наукові конференції з іноземними вченими», – наголосив міністр науки Польщі.

У вівторок вранці прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Польщі не буде масових заходів через загрозу коронавірусної епідемії.

Також закривають на карантин дитячі садки та школи у Варшаві та у Познані.

«Відповідно до останніх рекомендацій, всі поїздки наших співробітників за кордон були скасовані», – сказав нам Артур Адамчак, речник Університету мистецтв у Познані, пише газета Wyborcza.pl . Р

Також відомо, що лікарня в місті Познані, де госпіталізована жінка, що заражена коронавірусом, була закрита для студентів з медичного університету, які регулярно проводять там заняття.

Познанський університет Адама Міцкевича та університет економіки і бізнесу з 11 по 24 березня 2020 року оголосили карантин та скасували заняття, іспити, конференції та захисти дисертацій.

До 24 березня 2020 року не працюватиме також головна бібліотека познанського університету економіки.

Усі березневі заходи відкритого характеру, включаючи лекції, конференції, конгреси та спортивні заходи, скасовуються або переносяться.