ЦВК Казахстану оголосила офіційні підсумки виборів президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори президента у Казахстані пройшли 9 червня

Найближчий конкурент Токаєва, колишній журналіст Аміржан Косанов, набрав 16,23% голосів

Центральна виборча комісія Казахстану оголосила офіційні підсумки позачергових президентських виборів 9 червня.

Згідно з оприлюдненими 11 червня даними, чинний президент Касим-Жомарт Токаєв здобув підтримку 70,96% виборців, а його найближчий конкурент, колишній журналіст Аміржан Косанов, має 16,23% голосів.

Токаєва як свого наступника визначив Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном близько 30 років. Попри втрату посади президента, Назарбаєв зберіг інші важелі керування країною.

Як відомо, у Казахстані відбулася серія протестів, учасники яких заявляли про нечесність виборів. У день голосування, 9 червня, поліція оперативно припиняла будь-які опозиційні виступи.

Зранку 11 червня поліція також арештувала демонстрантів у найбільшому місті країни Алмати після того, як сотні людей зібралися на знак протесту проти офіційних результатів.

В Алмати у понеділок, 10 червня, затримали близько ста учасників несанкціонованого мітингу, на який вийшли незадоволені підсумками президентських виборів в Казахстані.

Раніше повідомлялося, що у Казахстані за участь у мітингах протягом декількох днів було затримано близько 700 осіб.

Джерело: Радіо Свобода