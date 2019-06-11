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    ЦВК Казахстану оголосила офіційні підсумки виборів президента

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    Вибори президента у Казахстані пройшли 9 червня - ЦВК Казахстану оголосила офіційні підсумки виборів президента
    Вибори президента у Казахстані пройшли 9 червня

    Найближчий конкурент Токаєва, колишній журналіст Аміржан Косанов, набрав 16,23% голосів

    Центральна виборча комісія Казахстану оголосила офіційні підсумки позачергових президентських виборів 9 червня.

    Згідно з оприлюдненими 11 червня даними, чинний президент Касим-Жомарт Токаєв здобув підтримку 70,96% виборців, а його найближчий конкурент, колишній журналіст Аміржан Косанов, має 16,23% голосів.

    Токаєва як свого наступника визначив Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном близько 30 років. Попри втрату посади президента, Назарбаєв зберіг інші важелі керування країною.

    Як відомо, у Казахстані відбулася серія протестів, учасники яких заявляли про нечесність виборів. У день голосування, 9 червня, поліція оперативно припиняла будь-які опозиційні виступи.

    Зранку 11 червня поліція також арештувала демонстрантів у найбільшому місті країни Алмати після того, як сотні людей зібралися на знак протесту проти офіційних результатів.

    В Алмати у понеділок, 10 червня, затримали близько ста учасників несанкціонованого мітингу, на який вийшли незадоволені підсумками президентських виборів в Казахстані.

    Раніше повідомлялося, що у Казахстані за участь у мітингах протягом декількох днів було затримано близько 700 осіб.

    Джерело: Радіо Свобода

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